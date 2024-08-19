В Пензенской области ускорилась инфляция

19.08.2024 | 10:08

В июле годовая инфляция в Пензенской области по сравнению с июнем увеличилась: по данным Росстата, она выросла до 8,62% (было 8,27%).

Годовой прирост цен на продовольственные товары уменьшился до 9,45% (в июне он составлял 10,06%). Среди причин - расширение импортных поставок куриных яиц, увеличение предложения свинины (ее производство нарастили).

На непродовольственные товары годовой прирост цен увеличился до 6,61% (6,47% - в июне). Аналитики ЦБ указали, что это случилось, в частности, из-за временного сокращения производства и снятия запрета на экспорт бензина. Следствием стало увеличение стоимости топлива.

По причине повышения тарифов на услуги ЖКХ годовой прирост цен на услуги в июле увеличился до 10,01% с 7,78% в июне.

«В июле 2024 года годовая инфляция в России выросла до 9,13%. Текущая инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне. Основная причина увеличения текущего роста цен - более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Также ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года. Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», - отметили в ЦБ.