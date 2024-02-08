Зарплата пензенских научных работников за год выросла на 12,5%

08.02.2024 | 12:05

В четверг, 8 февраля, в День российской науки, Пензастат обнародовал данные о научной деятельности в области в январе - сентябре 2023 года.

В этот период исследованиями и разработками занимались 26 пензенских организаций, в их числе 4 - государственного сектора, 12 - предпринимательского и 10 учреждений высшего образования.

Были задействованы 4,7 тыс. человек. Из них профессионально научными исследованиями занимались 1,9 тыс. Специалисты отметили, что более половины сотрудников (54%) - это люди в возрасте до 39 лет.

«За 9 месяцев 2023 года организациями Пензенской области на исследования и разработки затрачено 3894,7 млн руб., что на 18,2% выше, чем в январе - сентябре 2022-го», - сообщили в Пензастате.

В среднем научные работники получали в месяц 82 403 рубля, это на 12,5% больше, чем за тот же период 2022-го.