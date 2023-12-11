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Экономика

У пензенских санитаров зарплата подросла больше чем на 12%

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В Пензастате подсчитали, какую зарплату получали врачи, медсестры, педагоги и преподаватели вузов в январе - сентябре этого года.

У всех перечисленных категорий заработок подрос.

Наибольшее увеличение, как оказалось, было у зарплат младшего медицинского персонала - на 12,7%. В среднем она составляла 34 731 рубль.

Среднее вознаграждение за труд у врачей с января по сентябрь - 72 932 рубля, что на 10,3% больше по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Медперсонал со средним образованием получал 36 033 рубля, на 9,2% больше, чем в январе - сентябре прошлого года.

«Среди педагогических работников самым многочисленным является сообщество педагогов дошкольного и общего образования. Уровень средней заработной платы педагогов дошкольных организаций области за январь - сентябрь составил 34 959 рублей», - рассказали в Пензастате.

Это на 11,5% больше, чем в 2022-м.

В школах педагоги в среднем зарабатывали 35 679 рублей (без выплат за классное руководство), рост вознаграждения за труд - 11,4%. Преподаватели вузов в январе - сентябре получали 67 195 рублей (рост на 9,5%).

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