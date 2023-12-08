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Экономика

В Пензенской области квартиры подешевели на 8%

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В октябре в России сократились объемы выдач ипотечных кредитов с государственной поддержкой. Уменьшение составило 17,4%, следует из информационного бюллетеня Центробанка о рынке ипотечного жилищного кредитования в РФ.

Специалисты ЦБ отмечают, что причиной тому могло стать ужесточение условий кредитования, в том числе в части увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20%.

В регуляторе указали, что средневзвешенная ставка по ипотеке по стране в октябре выросла с 7,92% до 8,35% годовых по сравнению с сентябрем. В Пензенской области в октябре 2023 года она составила 7,88%, аналогичный показатель в сентябре был 7,55%.

Изменилась и средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир. В исследовании учитывались все типы жилья. В среднем по России на вторичном рынке недвижимости в 2-м квартале она составляла 92 363 рубля, в 3-м - 94 526; новостройки в 2-м квартале - 128 829 рублей, а в 3-м - 134 098.

В Пензе средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке в 2-м квартале составляла 62 882 рубля, в 3-м жилье подешевело на 8% - до 57 764 рублей.

А вот новостройки в Пензе подорожали более чем на 6%: 88 931 рубль - в 2-м квартале, 94 366 - в 3-м.

По сравнению с Москвой средняя цена квадратного метра в Пензе на вторичном рынке меньше в 5,5 раза (57 764 рублей против 318 317), а в новостройках - почти в 3,5 раза (94 366 против 324 852).

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