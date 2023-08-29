Средняя зарплата пензенцев за год увеличилась почти на 15%

29.08.2023 | 11:18

В Пензенской области среднемесячная зарплата за январь - июнь этого года составила 45 187 рублей. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Данные обнародовал Пензастат.

Специалисты подсчитали, что выше среднего в области получали жители, задействованные в сфере ИТ и связи - 67 275 рублей. На втором месте по уровню зарплаты те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью - 63 370 рублей. На третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность - 59 523 рубля.

Также выше средней заработная плата была в сфере транспортировки и хранения (48 564 рубля), на обрабатывающем производстве (48 200 рублей), на сельскохозяйственных предприятиях (46 282 рубля).

Ниже средней зарплаты в Пензенской области получали жители, занятые в гостиничном бизнесе и сфере общепита (30 423 рубля), водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов (34 510 рублей), образовании (37 083 рубля).