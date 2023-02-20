Банк «Кузнецкий» запустил переводы в белорусских рублях

20.02.2023 | 16:00

Банк «Кузнецкий» открыл корреспондентский счет в белорусских рублях, что позволит повысить оперативность зачисления платежей клиентов в национальной валюте получателя.

Теперь клиенты банка - участники внешнеэкономической деятельности, работающие с партнерами из Республики Беларусь, имеют возможность рассчитываться с ними не только в российских рублях, но и в национальной валюте.

Такие расчеты могут способствовать расширению круга потенциальных контрагентов в проведении экспортно-импортных операций.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (800) 100-64-10 или у персонального валютного менеджера по номеру 8 (8412) 23-19-32.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».