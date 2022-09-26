Банк «Кузнецкий» возобновил переводы в Китай для бизнеса

26.09.2022 | 13:17

Банк «Кузнецкий» восстановил трансграничные переводы в юанях по России и в Китай для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Для перевода клиенту банка необходимо открыть счет в данной иностранной валюте и купить валюту. Зачисление средств на счет получателя в КНР будет происходить оперативно, оно регулируется только в рамках процедур валютного контроля КНР.

Клиенты банка также могут получать юани от своих контрагентов по контрактам, предусматривающим экспорт товаров и услуг.

«Банк «Кузнецкий» - надежный помощник для своих клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность в этой стране, в том, чтобы их взаимодействие с партнерами по бизнесу было простым, быстрым и максимально эффективным», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно получить в офисе банка или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.