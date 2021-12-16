Экономика

В Пензенской области назвали услуги - лидеры по росту цен

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Представители Пензастата обнародовали индекс потребительских цен в регионе в ноябре 2021 года. Согласно их наблюдениям, он составил 101,2% по отношению к октябрю.

Так, стоимость продовольственных товаров (включая алкогольные напитки) выросла на 1,1%; непродовольственных товаров - на 0,8%; услуг - на 2%.

«В наибольшей степени выросли цены на услуги. Рост цен на услуги зарубежного туризма составил 15,3%: на поездку на отдых в Турцию - 52,7%, в ОАЭ - 46,3%», - уточнили в Пензастате.

Установка пластиковых окон подорожала на 7,3%, поездки в поездах дальнего следования - на 3,9%. Также увеличилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 2,7%) и годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков каско (также на 2,7%).

Ранее в Пензастате посчитали традиционный «индекс оливье». Оказалось, что за год приготовление салата подорожало почти на 20%.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ак, стоимость продовольственных товаров (включая алкогольные напитки) выросла на 1,1%; непродовольственных товаров - на 0,8%; услуг - на 2%.
Вот это наглейшее вранье.

Гость||

Гость писал(a):

Вот это наглейшее вранье.
Абсолютно поддерживаю, цены снизились же!

Гость||

Вы забыли о росте цен на похоронные услуги. Стройте крематорий,уже растёт количество случаев,когда родственников оставляют в моргах из-за невозможности похоронить...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

стоимость продовольственных товаров (включая алкогольные напитки) выросла на 1,1%;
Пензастат, вы в какой стране живете???? Или подскажите в какие магазины ходите, где цены выросли на 1%???

Гость||

православный вероятно крематорий просит?

Имя: Гость
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