В Пензенской области назвали услуги - лидеры по росту цен

16.12.2021 | 09:40

Представители Пензастата обнародовали индекс потребительских цен в регионе в ноябре 2021 года. Согласно их наблюдениям, он составил 101,2% по отношению к октябрю.

Так, стоимость продовольственных товаров (включая алкогольные напитки) выросла на 1,1%; непродовольственных товаров - на 0,8%; услуг - на 2%.

«В наибольшей степени выросли цены на услуги. Рост цен на услуги зарубежного туризма составил 15,3%: на поездку на отдых в Турцию - 52,7%, в ОАЭ - 46,3%», - уточнили в Пензастате.

Установка пластиковых окон подорожала на 7,3%, поездки в поездах дальнего следования - на 3,9%. Также увеличилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 2,7%) и годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков каско (также на 2,7%).

Ранее в Пензастате посчитали традиционный «индекс оливье». Оказалось, что за год приготовление салата подорожало почти на 20%.