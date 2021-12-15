Пензастат: Салат оливье за год подорожал почти на 20%

В Пензенской области стала известна стоимость продуктов, которые потребуются жителям региона для приготовления одного из наиболее популярных новогодних блюд - салата оливье. Данные опубликовал Пензастат.
За последний год набор продуктов подорожал на 18,9%. В 2020-м на покупку ингредиентов требовалось 344 руб. 4 коп., в 2021-м - 409 руб. 16 коп.
Для расчета был взят рецепт оливье с вареной колбасой. Чтобы приготовить четыре порции, жителям Пензенской области понадобится:
- 400 г вареной колбасы (стоимость 1 кг - 369 руб., что на 12,4% больше, чем в прошлом году);
- 500 г картофеля (стоимость 1 кг - 41 руб. 53 коп; в 2,1 раза);
- 100 г репчатого лука (стоимость 1 кг - 24 руб. 5 коп; +22,8%);
- 400 г огурцов (стоимость 1 кг - 185 руб. 73 коп.; +9%);
- 5 куриных яиц (десяток стоит 77 руб. 32 коп.; +37,2%);
- 200 г моркови (стоимость 1 кг - 33 руб. 23 коп.; +53,4%);
- 400 г зеленого горошка (стоимость 1 кг - 190 руб. 36 коп.; +17%);
- 200 г майонеза (стоимость 1 кг - 213 руб. 21 коп.; +22%).
Таким образом, ощутимее всего за год подорожал картофель. Наименьший рост цены - у огурцов.
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penzainform.ru писал(a):переходим с макарошек на огурцы.