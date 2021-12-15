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Общество

Пензастат: Салат оливье за год подорожал почти на 20%

Печать

В Пензенской области стала известна стоимость продуктов, которые потребуются жителям региона для приготовления одного из наиболее популярных новогодних блюд - салата оливье. Данные опубликовал Пензастат.

За последний год набор продуктов подорожал на 18,9%. В 2020-м на покупку ингредиентов требовалось 344 руб. 4 коп., в 2021-м - 409 руб. 16 коп.

Для расчета был взят рецепт оливье с вареной колбасой. Чтобы приготовить четыре порции, жителям Пензенской области понадобится:

- 400 г вареной колбасы (стоимость 1 кг - 369 руб., что на 12,4% больше, чем в прошлом году);

- 500 г картофеля (стоимость 1 кг - 41 руб. 53 коп; в 2,1 раза);

- 100 г репчатого лука (стоимость 1 кг - 24 руб. 5 коп; +22,8%);

- 400 г огурцов (стоимость 1 кг - 185 руб. 73 коп.; +9%);

- 5 куриных яиц (десяток стоит 77 руб. 32 коп.; +37,2%);

- 200 г моркови (стоимость 1 кг - 33 руб. 23 коп.; +53,4%);

- 400 г зеленого горошка (стоимость 1 кг - 190 руб. 36 коп.; +17%);

- 200 г майонеза (стоимость 1 кг - 213 руб. 21 коп.; +22%).

Таким образом, ощутимее всего за год подорожал картофель. Наименьший рост цены - у огурцов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наименьший рост цены - у огурцов.
переходим с макарошек на огурцы.

Гость||

Себя не уважать, если делать этот салат с колбасой.

Нет такого рецепта!

Гость||

Плодово-овощевыгодный салат желаете, без изысков?

Гость||

Салат! Шампанское подорожало на 50%!

Гость||

Какая гадость , ваша заливная рыба, поэтому только бюджетный салат поднимет настроение.

Гость||

Это лож. Не может такого быть. Инфляция всего процентов около десяти. Или нам кремль врет или свои болтают. Разберитесь там между сабой хотябы.

Гость||

КАПУСТА-40руб/кг;ХЛЕБ-38руб.А прожиточный минимум -12.654руб.САХАР-52руб.ОБНАГЛЕЛИ сволочи.

Гость||

Надо отнестись с пониманием..кюветы, ямы, овраги, так получилось.

Гость||

МРОТ с нового года 13 800, отними 13% налог, на руки скока остаётся? Не надо быть Лобачёвским, он бы тоже прослезился.

Имя: Гость
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