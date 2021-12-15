Пензастат: Салат оливье за год подорожал почти на 20%

15.12.2021 | 10:12

В Пензенской области стала известна стоимость продуктов, которые потребуются жителям региона для приготовления одного из наиболее популярных новогодних блюд - салата оливье. Данные опубликовал Пензастат.

За последний год набор продуктов подорожал на 18,9%. В 2020-м на покупку ингредиентов требовалось 344 руб. 4 коп., в 2021-м - 409 руб. 16 коп.

Для расчета был взят рецепт оливье с вареной колбасой. Чтобы приготовить четыре порции, жителям Пензенской области понадобится:

- 400 г вареной колбасы (стоимость 1 кг - 369 руб., что на 12,4% больше, чем в прошлом году);

- 500 г картофеля (стоимость 1 кг - 41 руб. 53 коп; в 2,1 раза);

- 100 г репчатого лука (стоимость 1 кг - 24 руб. 5 коп; +22,8%);

- 400 г огурцов (стоимость 1 кг - 185 руб. 73 коп.; +9%);

- 5 куриных яиц (десяток стоит 77 руб. 32 коп.; +37,2%);

- 200 г моркови (стоимость 1 кг - 33 руб. 23 коп.; +53,4%);

- 400 г зеленого горошка (стоимость 1 кг - 190 руб. 36 коп.; +17%);

- 200 г майонеза (стоимость 1 кг - 213 руб. 21 коп.; +22%).

Таким образом, ощутимее всего за год подорожал картофель. Наименьший рост цены - у огурцов.