Пензенские предприятия «Дамате» увеличили объем отчислений в бюджет

06.09.2021 | 11:59

В Пензенской области в первом полугодии предприятия группы компаний «Дамате» на 20% увеличили сумму налоговых и страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Всего предприятия «Дамате» перечислили более 850 млн рублей в бюджеты всех уровней. Таким образом, компания в очередной раз подтвердила статус одного из крупнейших аграрных налогоплательщиков Сурского края.

Росту отчислений способствовала планомерная реализация в регионе проектов ГК «Дамате».

В областной и местный бюджеты от компании поступило 825 млн рублей. 700 млн рублей из этих отчислений - от предприятий вертикально интегрированного комплекса по производству индейки, более 100 млн - от ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

На обоих предприятиях наблюдается устойчивый плановый рост производственных и финансовых показателей, поэтому суммы налоговых отчислений ежегодно растут.

Также от ГК «Дамате» значительные суммы поступили и в бюджеты районов присутствия компании. Наибольшие суммы перевели в казну предприятия из Нижнеломовского района - более 209 млн рублей. Предприятия в Вадинском районе перечислили порядка 27 млн рублей, Мокшанского - более 19 млн рублей.

В Спасском районе предприятия «Дамате» отправили в муниципальный бюджет свыше 20 млн рублей, в Колышлейском - 17 млн рублей, в Наровчатском - около 3 млн рублей.

Компания намерена до конца года увеличить объемы налоговых выплат.

В районах своего присутствия «Дамате» регулярно производит отчисления в пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования. Это позволяет развивать социально-экономическую сферу региона.

Предприятия ГК «Дамате» предоставляют жителям области современные рабочие мета, условия для профессионального развития. Людям гарантируется достойная оплата труда.