Пенза обогнала Москву по темпам роста цен на жилье

27.05.2021 | 18:43

Пенза вошла в число городов, обгоняющих Москву по темпам роста цен на жилье. Об этом сообщил портал «РБК-недвижимость» со ссылкой на аналитиков группы компаний SRG.

«Сильнее, чем в столице, «квадрат» за год подорожал в Балашихе, Калининграде, Санкт-Петербурге, Пензе, Сочи и еще девяти городах», - уточняется в исследовании.

Аналитики сравнивали цены на недвижимость в апреле 2020 года и в апреле 2021-го и оценивали, как изменилась за этот период ценовая разница городов с Москвой.

«Сильнее всего по росту цен на жилье за год Москву обогнала подмосковная Балашиха, где показатель достиг 121,2 тыс. руб. Продав условный 1 кв. м в Москве, в апреле 2021 года можно было приобрести 2,07 кв. м в Балашихе - и это на 8,38% меньше, чем в апреле 2020-го», - пояснили в «РБК-Недвижимости».

В Калининграде ценовой разрыв сократился за год на 6,54%, в Санкт-Петербурге - на 5,67%, в Пензе - на 4,34%, в Сочи - на 4,05%.