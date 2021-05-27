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Экономика

Пенза обогнала Москву по темпам роста цен на жилье

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Пенза вошла в число городов, обгоняющих Москву по темпам роста цен на жилье. Об этом сообщил портал «РБК-недвижимость» со ссылкой на аналитиков группы компаний SRG.

«Сильнее, чем в столице, «квадрат» за год подорожал в Балашихе, Калининграде, Санкт-Петербурге, Пензе, Сочи и еще девяти городах», - уточняется в исследовании.

Аналитики сравнивали цены на недвижимость в апреле 2020 года и в апреле 2021-го и оценивали, как изменилась за этот период ценовая разница городов с Москвой.

«Сильнее всего по росту цен на жилье за год Москву обогнала подмосковная Балашиха, где показатель достиг 121,2 тыс. руб. Продав условный 1 кв. м в Москве, в апреле 2021 года можно было приобрести 2,07 кв. м в Балашихе - и это на 8,38% меньше, чем в апреле 2020-го», - пояснили в «РБК-Недвижимости».

В Калининграде ценовой разрыв сократился за год на 6,54%, в Санкт-Петербурге - на 5,67%, в Пензе - на 4,34%, в Сочи - на 4,05%.

Источник — realty.rbc.ru
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Гость||

Мы будем жить как в Москве!

Гость||

Да лучше, лучше! Будем жить как в Рио-де-Жанейро и все будем ходить в белых штанах (подштаниках)!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пенза вошла в число городов, обгоняющих Москву по темпам роста цен на жилье.
Как в нищем,грязном, разваливающемся городе, в котором отсутствует даже муниципальный транспорт, всё может быть таким дорогим?

Гость||

Гость писал(a):

Да лучше, лучше! Будем жить как в Рио-де-Жанейро и все будем ходить в белых штанах (подштаниках)!
вовсе без штанов скоро будем ходить

Гость||

Ну а вы шо хотели, самый богатый регион, зарплаты в кошельки не помещаются

Гость||

Когда же все рухнет и справедливость восторжествует?

Гость||

Когда же все рухнет и справедливость восторжествует?

Сразу же как только цирк достроят.

Гость||

Ну а вы шо хотели, самый богатый регион, зарплаты в кошельки не помещаются

Так в Пензе гадалка по 16 млн.отдают

Гость||

Гость писал(а):

> Когда же все рухнет и справедливость восторжествует?

Когда вы все будете ходить на избирательные участки и голосовать против жуликов и воров.

Гость||

Осталось обогнать Москву по зарплатам

Гость||

Здесь все просто это из-за откатов чиновникам и давно известно каким. Всем же все известно , вот только взяткодателей ни кто трогать не будет , да с ними уже и встречались , им надо отбивать бабки от прошлых выборов вот они цены и накручивают.И главное ни один коррупционные проект в строительстве не остановлен , наоборот они с новой силой вгрызаются , а кому интересно могут найти на оф.сайте администрации документы за подписью Лузгина о (спешном) межевании , да посмотреть например на местном строительном портали где же начались эти стройки . Все завязано на очень узкий круг лиц .

Гость||

Набрали дешевые кредиты, чем отдавать то будем.

Гость||

Пенза, город в который едут на пенсию бувахтовики, дослужившие до пенсии бу военнослужащие. Кроме того, квартиры скупают приезжие из бывших советских республик и Кавказа. Большое кол-во пензенцев, берут в кредит.Ну есть вероятность что купленное - за "грязные деньги".

Гость||

Кто все эти люди, берущие квартиры на окраинах города в человейниках?

Гость||

Если население города падает с 1996 года, то получается квартиры покупают просто в запас, чтобы ещё одна была.

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Имя: Гость
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