Налоговая предупредила пензенских предпринимателей об отмене ЕНВД

16.12.2020 | 11:49

Пензенских предпринимателей предупредили о том, что с 1 января отменяется специальный налоговый режим - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Как уточнили в региональном УФНС России, это коснется около 17 000 плательщиков в области. Речь идет практически обо всех торговых центрах, где предприниматели арендуют помещения площадью до 150 кв. м, а также о таксистах, перевозчиках.

Всем им до Нового года необходимо выбрать другой наиболее подходящий для них режим налогооблажения, иначе с 1 января их автоматически переведут на общий со ставкой в 13%.

«Выбор системы налогообложения зависит от многих факторов и осуществляется в добровольном порядке. Следует учитывать, что для применения специальных налоговых режимов существуют ограничения по численности работников, по величине полученного дохода. Общий режим налогообложения доступен для всех», - пояснили в пресс-службе УФНС РФ по Пензенской области.

О переходе на иные специальные режимы (упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентную систему налогообложения, налог на профессиональный доход) нужно уведомить налоговую до 31 декабря 2020 года.