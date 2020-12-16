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Экономика

Налоговая предупредила пензенских предпринимателей об отмене ЕНВД

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Пензенских предпринимателей предупредили о том, что с 1 января отменяется специальный налоговый режим - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Как уточнили в региональном УФНС России, это коснется около 17 000 плательщиков в области. Речь идет практически обо всех торговых центрах, где предприниматели арендуют помещения площадью до 150 кв. м, а также о таксистах, перевозчиках.

Всем им до Нового года необходимо выбрать другой наиболее подходящий для них режим налогооблажения, иначе с 1 января их автоматически переведут на общий со ставкой в 13%.

«Выбор системы налогообложения зависит от многих факторов и осуществляется в добровольном порядке. Следует учитывать, что для применения специальных налоговых режимов существуют ограничения по численности работников, по величине полученного дохода. Общий режим налогообложения доступен для всех», - пояснили в пресс-службе УФНС РФ по Пензенской области.

О переходе на иные специальные режимы (упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентную систему налогообложения, налог на профессиональный доход) нужно уведомить налоговую до 31 декабря 2020 года.

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Гость||

а кто такие пензенские предприниматели?

Гость||

нас ждут из темноты))

Гость||

интересно, а что такое "налогооблАжение"? От какого слова вы его произвели, от слова облАжаться?penzainform.ru писал(a):

подходящий для них режим налогооблажения,
penzainform.ru писал(a):
подходящий для них режим налогооблажения,

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всем им до Нового года необходимо выбрать другой наиболее подходящий для них режим налогооблажения,
а такого нет, на всех остальных налоги в 4 раза выше чем на ЕНВД, вот и вся забота о малом бизнесе)))))))

Гость||

спасибо нашему великому руководству за заботу о нас убогих и наше счастливое светлое будущее

Имя: Гость
Комментарий:

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