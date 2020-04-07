07.04.2020 | 11:51

Банк «Кузнецкий» предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям эффективные решения для ведения дела в новых реалиях. Речь идет о бесплатном расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в рамках тарифного плана «Эконом».

Банк готов предоставить отсрочку по уплате начисленных комиссий за РКО на период до 6 месяцев. Она дается по запросу организациям, осуществляющим деятельность в сфере грузового и пассажирского транспорта, услуг по предоставлению мест временного проживания, туристическим агентствам и прочим организациям, оказывающим услуги в области туризма, а также заемщикам - субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое положение и (или) качество обслуживания долга которых ухудшилось из-за распространения коронавируса.

На период до 30 сентября 2020 года отменяется комиссия за зачисление заработной платы на счета сотрудников, открытые в банке, и получение наличных на выплату зарплаты.

Открытие расчетного счета гарантирует получение высокопрофессионального сервиса и учет индивидуальных особенностей бизнеса каждого клиента. Операции по счетам осуществляются на основании распоряжений клиентов, оформленных как на бумажных носителях, так и при помощи дистанционных систем «Клиент - Банк» и «Интернет-Клиент - Банк».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.