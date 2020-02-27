27.02.2020 | 12:23

Более 1 000 рабочих мест в Пензенской, Тюменской областях и Ставропольском крае планирует создать группа компаний «Дамате» в 2020 году в связи с запуском новых и увеличением действующих производственных мощностей, а также с расширением земельного банка.

Наибольшее количество вакансий будет открыто в Пензенской области, где «Дамате» наращивает производство индейки до 155 тысяч тонн в год. В 2020 году более 600 человек начнут работу на объектах, расположенных в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Мокшанском, Пачелмском и Вадинском районах области.

Наиболее востребованными будут рабочие на производстве, механизаторы, специалисты для работы в лабораториях, ветеринарные врачи, электромеханики, слесари-ремонтники, слесари-электрики, а также агрономы и начальники площадок птицеводства.

Еще более 20 рабочих мест будет создано на молочном комбинате «Пензенский», что связано с модернизацией мощностей и вводом новых линий. В текущем году на предприятии откроются вакансии операторов производственных линий, специалистов ситуационного центра, мастеров цехов и другие.

В 2019 году «Дамате» завершила расширение молочного комплекса в Тюменской области с 4,6 до 6 тысяч голов дойного стада. В 2020 году комплекс выйдет на полную производственную мощность. На работу планируется принять более 30 человек - это слесари, механики, операторы по уходу за животными.

Более 350 новых рабочих мест будет создано в Ставропольском крае, где «Дамате» производит баранину.

В соответствии с кадровой политикой «Дамате» приглашает на работу как сотрудников с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и специалистов из других отраслей. Для этого в компании функционирует корпоративный университет, дающий сотрудникам возможность пройти переквалификацию. Занятия проходят как очно, так и дистанционно - на учебном портале «Дамате».

«Более 40% сотрудников компании пришли к нам из других профессиональных областей. Благодаря собственному корпоративному университету ежемесячно могут перепрофилироваться и повысить квалификацию более 150 человек. Преподавателями выступают ведущие специалисты и руководители производственных отделов, готовые передавать свои знания и опыт», - рассказала заместитель генерального директора «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.