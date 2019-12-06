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Экономика | В Пензе не поддержали предложенные поправки в бюджет

06.12.2019|19:03
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Не много осталось времени до принятия городской думой бюджета на 2020 год. И вот на совместном заседании постоянных комиссий пытались свести концы с концами. Делили муниципальную казну: куда добавить, за счет каких доходов и где можно обойтись малыми деньгами.

«Мы не смогли найти денежные средства на освещение (20 млн рублей), которые мы сняли, на электрический транспорт (23 млн рублей) - мы только 10 млн рублей предлагаем направить на материально-техническую базу учреждений, подведомственные управлению образования», - сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

Приставка «недо-» в докладе Ольги Завьялкиной звучала довольно часто. От народных избранников исходили предложения поправок в бюджет. Одно из них - уменьшить финансирование районных администраций.

«На 50%, что составит экономию бюджета в сумме 72,5 млн рублей в связи с оптимизацией и сокращением штата данных структур. Высвободившиеся средства прошу направить на программу освещения улиц, капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений и дошкольных заведений и программу по выполнению наказов избирателей», - предложил депутат Пензенской городской думы Александр Трутнев.

«Предлагаете сократить и выгнать на улицу 50% сотрудников администраций?» - поинтересовался глава города Пензы Владимир Мутовкин, на что получил положительный ответ.

Голосовать за поправки пришлось открыто: электронная система вышла из строя. Александра Трутнева поддержали 9 коллег, против выступили 18.

Не меньший ажиотаж среди собравшихся вызвали вопросы, связанные с финансированием депутатских программ. Некоторые выступили за то, чтобы 25 миллионов, выделяемые на них, направить на решение других проблем. В противовес поступило предложение, которое зачитал председатель постоянной комиссии по бюджету и экономике Алексей Рогонов.

«От депутата Чикиримова: «Предлагаю денежные средства на исполнение наказов избирателей предусмотреть на 35 депутатов, в том числе списочников, и увеличить предусмотренную сумму с 25 млн до 105 млн рублей за счет увеличения дефицита бюджета», - сообщил он.

«Нет, ребята, вы что? Это рискованно очень!» - не сдержала эмоций главный городской финансист.

Поправки ни по обнулению программ, ни по увеличению средств на выполнение наказов избирателей большинство депутатов не поддержало.

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Гость|06.12.2019 19:50|

penzainform.ru писал(a):

«На 50%, что составит экономию бюджета в сумме 72,5 млн рублей в связи с оптимизацией и сокращением штата данных структур. Высвободившиеся средства прошу направить на программу освещения улиц, капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений и дошкольных заведений и программу по выполнению наказов избирателей», - предложил депутат Пензенской городской думы Александр Трутнев.
Хлопаю стоя! Молодец !!! Сколько на бездельников попросту выкидываем наших трудовых денег !

Гость|06.12.2019 19:52|

Гость писал(a):

что составит экономию бюджета в сумме 72,5 млн
Это что на эти деньги можно сделать полезного для детей в колах, отрыть дополнительные бюджетные места в универах, поликлиниках, больницах ... ан нет, кормим бездельников чиновников !

Гость|06.12.2019 19:52|

Грустно, тяжко мне стало, что… погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел - я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу - русскому мужику. А не удастся, так всё же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось - им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их

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