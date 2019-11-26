26.11.2019 | 11:38

Банку «Кузнецкий» увеличили лимит денежных средств по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5% (постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764) до 600 млн рублей.

Данная программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Всего в ней задействовано 90 кредитных организаций по стране, среди которых и банк «Кузнецкий».

Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. В настоящий момент в программе принимают участие не только предприятия, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, но и предприниматели, работающие в сфере торговли, ресторанного бизнеса и сдающие в аренду имущество.

Всего за время участия банка «Кузнецкий» в государственных программах льготного кредитования субъектов МСП организациям и предпринимателям предоставлено кредитов по льготным ставкам на сумму 1,3 млрд рублей.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.