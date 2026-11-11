Актер пензенского «Театра Доктора Дапертутто» погиб на СВО

Скончался актер «Театра Доктора Дапертутто» Андрей Баронов. Ему было 56 лет. О трагической гибели коллектив Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» сообщил в среду, 11 ноября.

«Андрей Александрович убыл на службу на СВО в марте, встав на защиту нашего Отечества. Он отдал жизнь, исполняя свой воинский долг, и до последнего дня оставался верен идеалам мужества и чести, которые всегда были присущи его натуре», - подчеркнули в центре.

Андрей Баронов стоял у истоков театра, работал в нем с момента основания.

«Андрей Александрович был не просто актером - он был хранителем духа Дома Мейерхольда, человеком, который своим талантом и преданностью делу создавал уникальную атмосферу нашего театра. Его уход - невосполнимая утрата для коллектива, для зрителей и для всех, кто знал и ценил его мастерство», - добавили в учреждении культуры.

Прощание с погибшим состоится в его родном городе Ульяновске.