В России откроют первую постоянную выставку о конструктивизме

16 декабря в Центре «Зотов» в Москве начнет работу выставка «Конструктивизм. Инструкция» - первая в стране постоянная экспозиция, посвященная этому направлению.

На ней представят подлинные работы Александра Родченко, Владимира Татлина, Эль Лисицкого и Любови Поповой из крупнейших российских музеев, а также воссозданные в натуральную величину интерьеры, мебель и одежду 1920-х годов из коллекции центра.

Экспозиция состоит из 6 разделов - от первых экспериментов художников до проектов «города будущего». Среди главных экспонатов - воссозданные «Рабочий клуб» Александра Родченко и экспериментальная квартира архитектора Моисея Гинзбурга с интерьером Эль Лисицкого. Подлинники предоставили Русский музей, Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Пушкинский музей и частные собрания; часть работ планируется регулярно обновлять.

В музее также оборудованы интерактивные зоны и мастерские.

«Экспозиция стала результатом четырех лет исследований, объединила знания ведущих экспертов и свидетельства наследников художников-конструктивистов. В коллекцию вошли порядка 100 реконструкций конструктивистских проектов, в том числе нереализованных», - отметила старший вице-президент ВТБ и генеральный директор Центра «Зотов» Дарья Филиппова.

Центр «Зотов» работает с ноября 2022 года как культурно-просветительское пространство, посвященное изучению конструктивизма, и развивается как филантропический проект банка ВТБ по сохранению культурного наследия.

В преддверии открытия выставки 20-22 ноября в центре пройдут Дни конструктивизма - с образовательными материалами о культуре 1920-1930-х годов. С декабря также запланирован цикл лекций о деятелях эпохи.