Обладателям одного имени разрешили бесплатно посетить «Тарханы»

Культура

Обладателям одного имени разрешили бесплатно посетить «Тарханы»
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Музей-заповедник «Тарханы» запускает традиционную акцию «Михайлов день». Обладатели имени Михаил смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции, выставки, а также специальные мероприятия учреждения культуры, в их числе театрализованные представления «Минувших дней очарованье» (с элементами бала XIX века) и «Тарханская свадьба».

Также запланированы экскурсии по церкви Михаила Архистратига.

«Для «Тархан» Михайлов день - это дань уважения родовой памяти и неразрывной связи поколений, на которой зиждется история этого места. Этим именем был наречен дед Михаила Юрьевича Лермонтова, Михаил Васильевич Арсеньев, в честь которого был назван и будущий поэт», - рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

Акция продлится с 8 по 22 ноября.

Для оформления бесплатного билета необходимо личное присутствие, а также документ, удостоверяющий личность.

Акция «Михайлов день» проводится в «Тарханах» ежегодно.

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