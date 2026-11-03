На улице Калинина в Пензе проведут археологические раскопки

На территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой г. Пензы» на улице Калинина 6 ноября начнутся раскопки. Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников.

Территория площадью 3 662 кв. м под кадастровым номером 58:29:3003003:2373 располагается неподалеку от остановки «Улица Чкалова» (в сторону аэропорта). Культурный слой здесь датируется XVII - началом XX века.

Открытый лист, дающий право на раскопки, поступило в министерство по охране памятников 3 ноября. Обозначенный срок их окончания - 1 октября 2027 года.

Пока археологи не обследуют территорию полностью, любые другие работы на ней категорически запрещены.

В августе этого года ведомство выдало охранное обязательство на участок. Документ предусматривает консервацию участка, оформленного, по данным сайта «Госкадастр», под многоэтажную жилую застройку.