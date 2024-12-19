Новый год и Рождество в Пензе: программа мероприятий

19.12.2024 | 10:00

В Пензе мэрия опубликовала программу праздничных мероприятий на новогодние каникулы. По традиции горожан ждут зимние забавы, соревнования и представления.

29 декабря новогодняя театрализованная постановка у елки пройдет в Детском парке на Кронштадтской, 1а (начало в 11:00), и в парке Белинского (12:00).

31 декабря праздничная программа на площади Ленина стартует в 21:00. Запланированы радиогазета и радиопрограмма. Все завершится в 2:00.

1 января в 14:00 пензенцев приглашают на Олимпийскую аллею на новогодний пикник «Парк собирает друзей».

С 2 по 8 января в парке Белинского организуют развлекательные программы, театрализованные представления, игры. Мероприятия намечены на 12:00 и 16:00. Повеселиться и отдохнуть в те же дни можно будет и в Детском парке: в 11:00 там планируют проводить новогодние представления у елки, в 16:00 - зимние забавы «Каникулы у Бабы-яги».

4 января в 10:00 на Олимпийской аллее состоится ежегодная акция «Зимние забавы».

5 января пензенцев зовут на площадь Ленина, чтобы проверить уровень физической подготовки. В 15:00 там стартует акция по популяризации комплекса ГТО. Жители и гости областного центра смогут попробовать свои силы в прыжках в длину, подъеме гири, стрельбе из электронного оружия, гибкости, отжиманиях.

6 января в 12:00 пензенцев ждут в сквере Дружбы на новогоднее представление. В 15:00 на площади Ленина организуют «Электронный лабиринт».

7 января также на площади Ленина пройдет концертная рождественская программа. Начало праздника - в 15:00. Отмечать Рождество будут и в парке Белинского, программа стартует в 16:00.

14 января в 15:00 на площади Ленина торжественно закроют новогоднюю кампанию и домик Деда Мороза.