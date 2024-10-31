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Культура

Губернатор предложил открыть центры русской и китайской культур

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с мэром Народного правительства города Баоцзи Ван Юном во время рабочей поездки в провинцию Шэньси КНР. Одной из тем разговора стало культурно-гуманитарное сотрудничество.

Губернатор предложил открыть центры русской и китайской культур

«Главы наших государств Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами объявили 2024 год перекрестным годом культур России и Китая. Думаю, что и в последующие года мы сможем наладить плодотворное сотрудничество в этой области», - отметил Олег Мельниченко, обращаясь к собеседнику.

Он рассказал, что в Пензенском регионе поддерживают растущий интерес молодежи к истории, культуре Китая и китайскому языку.

Так, с 2020 года в школе № 78 г. Пензы дети учат китайский (в текущем учебном году - 131 ученик в 6-х классах и 262 ученика - в 7-8-х). В пензенских вузах получают образование около 400 студентов из КНР, а для россиян в этом году появилась специальность «Английский язык. Китайский язык».

Губернатор предложил открыть центры русской и китайской культур

Губернатор предложил открыть центр китайской культуры на базе пензенского университета и центр русской культуры на базе Баоцзинского национального университета.

«Было бы интересно наладить студенческий обмен», - добавил он.

В присутствии Олега Мельниченко и Ван Юна состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между вузами двух стран.

Губернатор предложил открыть центры русской и китайской культур

«Документ предусматривает взаимодействие в области развития международного студенческого обмена, открытия международных культурных центров на базе университетов», - пояснили в региональном правительстве.

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Источник — фото областного правительства
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