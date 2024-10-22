В Башмаковском районе отремонтировали 2 дома культуры

22.10.2024 | 19:13

В Башмаковском районе благодаря нацпроекту «Культура» капитально отремонтировали 2 дома культуры - в селе Кандиевка и поселке Новознаменском, где проживают примерно по 500 человек.

Здания модернизированы: заменены инженерные коммуникации, обновлены фасады, приведены в поярдок помещения. Внутри созданы комфортные условия как для посетителей, так и для работников.

«В творческих формированиях этих клубов занимаются в общей сложности около трех сотен человек. Уверен, что теперь они будут репетировать и давать концерты с совершенно другим настроем», - отметил губернатор Олег Мельниченко, рассказавший о ДК на своих страницах в соцсетях.

Он подчеркнул, что с каждым годом в Пензенском регионе становится все больше современных учреждений культуры.

«Мы стремимся к тому, чтобы у жителей не только областного центра, но и районов были все возможности для творческого развития и интересного досуга», - добавил губернатор.