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Культура

В Башмаковском районе отремонтировали 2 дома культуры

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В Башмаковском районе благодаря нацпроекту «Культура» капитально отремонтировали 2 дома культуры - в селе Кандиевка и поселке Новознаменском, где проживают примерно по 500 человек.

Здания модернизированы: заменены инженерные коммуникации, обновлены фасады, приведены в поярдок помещения. Внутри созданы комфортные условия как для посетителей, так и для работников.

В Башмаковском районе отремонтировали 2 дома культуры

«В творческих формированиях этих клубов занимаются в общей сложности около трех сотен человек. Уверен, что теперь они будут репетировать и давать концерты с совершенно другим настроем», - отметил губернатор Олег Мельниченко, рассказавший о ДК на своих страницах в соцсетях.

В Башмаковском районе отремонтировали 2 дома культуры

Он подчеркнул, что с каждым годом в Пензенском регионе становится все больше современных учреждений культуры.

«Мы стремимся к тому, чтобы у жителей не только областного центра, но и районов были все возможности для творческого развития и интересного досуга», - добавил губернатор.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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