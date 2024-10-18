Жителей Заречного приглашают на бесплатные уроки вальса

18.10.2024 | 09:38

7 декабря в зареченском Центре здоровья и досуга состоится Кубок главы города по вальсу. Принять участие может любой желающий в возрасте от 4 лет.

Перед этим жителей закрытого города приглашают на бесплатные занятия по вальсу. Присоединиться можно в любой момент до 6 декабря.

Мастер-классы проводят опытные педагоги. Предварительная подготовка не обязательна.

«Мы надеемся приобщить к танцу как можно больше зареченцев, привить им любовь к здоровому образу жизни и развить танцевальное движение в городе», - процитировал портал «Зарпресса» заместителя директора МАУ «Центр здоровья и досуга» Елену Куманину.

Подать заявку на участие в Кубке главы Заречного по вальсу можно в Центре здоровья и досуга (тел. 61-16-81).