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Культура

В Пензе пройдет финал конкурса «Татар кызы 2024»

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Жителей области приглашают на финал Международного конкурса «Татар кызы 2024». Он пройдет 11 сентября в ККЗ «Пенза».

На мероприятии выберут самую обаятельную, привлекательную и талантливую татарскую девушку. Зрителям обещают яркое культурное событие.

«Татар кызы 2024» - праздник красоты, таланта и национальных традиций. В этом году он проводится в 11-й раз», - говорится в группе Татарской культурно-национальной автономии в «ВКонтакте».

В программу включили выступления специальных гостей - народных артистов Республики Татарстан Зайнаб Фархетдиновой, Виля Усманова, Алины Шарипзяновой, государственного ансамбля песни и танца РТ, автора-исполнителя Ильгиза Мухутдинова, представителя направления альтернативной музыки Ильгиза Шайхразиева.

Начало в 15:00, вход свободный. Билеты можно забрать заранее на Кулакова, 1, или в день мероприятия в ККЗ. Предварительно нужно позвонить по телефону 8 (927) 289-71-17.

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