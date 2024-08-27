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Культура

В Пензе обследуют старинную водонапорную башню

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В Пензе сохранят водонапорную башню, расположенную на территории завода имени М. В. Фрунзе. Она признана объектом культурного наследия регионального значения.

Во вторник, 27 августа, в министерстве по охране памятником сообщили, что выдано разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы: выполнение шурфов и зондажей.

Шурф - это вертикальная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения небольшой глубины для проведения археологических разведок. Зондаж - локальное раскрытие объекта для изучения.

«Сведения, полученные по результатам обследования, позволят определить меры по сохранению памятника», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Работы должны завершиться в октябре 2024 года.

Водонапорная башня высотой 42 метра была построена в 1915 или 1916 году (по разным версиям). Железобетонная конструкция относится к классическому стилю. Архитектором проекта является П. Л. Пастернак.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников
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