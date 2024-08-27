Названа дата Купринского литературного праздника в Наровчате

27.08.2024 | 16:34

7 сентября в Наровчате пройдет 40-й Купринский литературный праздник, посвященный жизни и творчеству классика русской литературы.

Торжественное открытие мероприятия состоится на сцене у памятника А. И. Куприну в 11:00.

«На территории села Наровчат объединятся театрализованные мероприятия, множество игровых и интерактивных площадок, торговых и ремесленных рядов. Гостей ожидают творческие площадки на любой вкус и возраст, мастер-классы, концертная программа, конкурсы», - рассказали в Литературном музее.

Также гости мероприятия увидят «Наровчатские миниатюры», дам и кавалеров, прогуливающихся в старинных костюмах в городском парке, играющих в крокет. Участники праздника смогут побывать в «Яблочной аллее», попробовать любимые блюда писателя на «Купринском обеде», прокатиться в карете.

Тема мероприятия в этом году - «Семейный очаг Куприных». В мемориальном доме проведут театрализованную экскурсию, чтобы посетители погрузились в атмосферу жизни семьи классика, почувствовали дух времени.

«Специальным гостем праздника станет актер, режиссер, продюсер Андрей Соколов (г. Москва). Он выступит со своей творческой группой на главной сцене», - добавили в музее.

Кроме того, стоится традиционное вручение наград лауреатам 25-го литературного конкурса «Гранатовый браслет». В этом году жюри рассмотрело более 100 работ из разных регионов России и зарубежья. Участники соревновались в 2 номинациях - «Литература. Малый эпический жанр: рассказ, очерк, эссе» и «Дизайн».