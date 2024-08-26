В селе Даньшино состоится межрегиональный фестиваль

26.08.2024 | 09:58

В Пензенской области пройдет межрегиональный фестиваль «Даньшино - территория возрождения». Гостей ждут в субботу, 31 августа, в селе Даньшино Белинского района.

Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 19:00.

Для участников состоятся мастер-классы по мордовским ремеслам, показ национальной одежды, выставка предметов культуры. Также в программе кулачные бои и выступления артистов, говорится на сайте регионального правительства.

Вход бесплатный. Приветствуется национальная одежда.

Ранее в Пензенском районе прошел фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций». Гости увидели выступления исторических реконструкторов, выставки мастеров, турнир по фехтованию, а еще смогли пострелять из лука и послушать песни в исполнении фольклорных пензенских и мордовских коллективов.