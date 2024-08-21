На фестивале в Золотаревке можно будет увидеть средневековый бой

21.08.2024 | 09:20

В субботу, 24 августа, в Пензенской области в 13-й раз пройдет Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций», посвященный памятнику археологии VIII-XIII веков.

Об этом сообщили в региональном туристско-информационном центре.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы, сделать фото со старинным оружием, пострелять из лука.

По традиции будет представлена реконструкция средневекового боя.

Начало фестиваля в 10:00. Место проведения - рабочий поселок Золотаревка Пензенского района.