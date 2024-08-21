На фестивале в Золотаревке можно будет увидеть средневековый бой

В субботу, 24 августа, в Пензенской области в 13-й раз пройдет Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций», посвященный памятнику археологии VIII-XIII веков.
Об этом сообщили в региональном туристско-информационном центре.
Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы, сделать фото со старинным оружием, пострелять из лука.
По традиции будет представлена реконструкция средневекового боя.
Начало фестиваля в 10:00. Место проведения - рабочий поселок Золотаревка Пензенского района.