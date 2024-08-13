В Пензе у Спасского собора пройдет большой праздник

13.08.2024 | 11:30

В воскресенье, 18 августа, пензенцы смогут принять участие в большом православном празднике Спас. Он пройдет у Спасского собора со стороны улицы Московской.

Праздничная программа начнется в 11:00. В течение дня перед гостями выступят творческие коллективы. Кроме того, состоится церемония награждения жителей, которые внесли особый вклад в развитие Пензенской области.

На празднике покажут свои изделия местные мастера. Также желающие смогут купить мед, яблоки, орехи, а еще воспользоваться тематическими фотозонами.

«В рамках презентации муниципальных районов будет проходить конкурс «Лучший пирог Сурского края», - говорится на сайте правительства Пензенской области.

Специальным гостем праздника станет народный ансамбль из Беларуси «Полесские зори».