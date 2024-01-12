В Пензе хотят восстановить здание кинотеатра «Октябрь»

12.01.2024 | 21:03

Здание кинотеатра «Октябрь» на Кирова, 39, планируют восстановить. Об этом в пятницу, 12 января, сообщила пресс-служба администрации города Пензы в своем телеграм-канале.

Для сохранения объекта была разработана проектная документация, государственная экспертиза выдала положительное заключение. Теперь муниципалитет может подавать заявки на участие в программах по финансированию.

В планах - ремонт всех конструкций строения.

«Восстановление архитектурной части, инженерных коммуникаций, обеспечение доступности для маломобильных граждан», - отметили в мэрии.

В настоящее время в здании размещается Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы.