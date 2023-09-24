Назван новый худрук Губернаторской симфонической капеллы

24.09.2023 | 11:57

Художественным руководителем и главным дирижером Губернаторской симфонической капеллы стал заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков.

Об этом в субботу, 23 сентября, рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Филиппенков закончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки по классу скрипки. В симфонической капелле начал выступать с момента ее основания в 2003 году.

«С 2009 года является художественным руководителем струнного квартета «Премьера». В 2017 году Вячеслав был назначен дирижером симфонического оркестра Губернаторской симфонической капеллы. Спустя два года, в 2019-м, был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Пензенской области». Годом позже получил дополнительное образование в Нижегородской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования», - рассказали в пресс-службе.

Вячеслав Филиппенков занял место основателя Губернаторской симфонической капеллы и ее худрука Владимира Каширского, который скончался 10 июня на 82-м году жизни.