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Культура

Назван новый худрук Губернаторской симфонической капеллы

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Художественным руководителем и главным дирижером Губернаторской симфонической капеллы стал заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков.

Об этом в субботу, 23 сентября, рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Филиппенков закончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки по классу скрипки. В симфонической капелле начал выступать с момента ее основания в 2003 году.

«С 2009 года является художественным руководителем струнного квартета «Премьера». В 2017 году Вячеслав был назначен дирижером симфонического оркестра Губернаторской симфонической капеллы. Спустя два года, в 2019-м, был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Пензенской области». Годом позже получил дополнительное образование в Нижегородской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования», - рассказали в пресс-службе.

Вячеслав Филиппенков занял место основателя Губернаторской симфонической капеллы и ее худрука Владимира Каширского, который скончался 10 июня на 82-м году жизни.

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Источник — фото Министерства культуры и туризма Пензенской области
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