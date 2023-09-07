Пензенцы могут посетить «Бородинский бал» в «Тарханах»

07.09.2023 | 16:28

В воскресенье, 10 сентября, жителей Пензенской области приглашают на празднование Дня воинской славы в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

По этому случаю там составили особую программу.

С 10:00 до 10:25 будет проходить пеший парад, участники которого пройдут от музея до церкви Михаила Архистратига.

С 10:30 до 11:00 в церкви проведут панихиду по солдатам и офицерам русской армии, погибшим во время Отечественной войны 1812 года.

С 11:00 до 11:30 в музейно-просветительском центре запланировано проведение экскурсии по выставке «День возвышенья и паденья час! Наполеон Бонапарт».

С 11:00 до 11:45 в людской избе будет идти интерактивное занятие «Отражение исторических реалий Бородинского сражения в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино».

С 13:00 до 14:00 на площадке перед дальним садом публика увидит историческую реконструкцию эпизода Бородинского боя. Ее представят участники клуба «Аванпост».

С 13:30 до 14:15 в административном здании на территории музея будет проходить театрализованное представление «Бородинский бал».

Кроме того, с 9:00 до 15:00 можно принять участие в мастер-классе по изготовлению кивера (военного головного убора).