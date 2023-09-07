Сетевое издание|18+|Четверг|7 сен 2023|17:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

Пензенцы могут посетить «Бородинский бал» в «Тарханах»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 10 сентября, жителей Пензенской области приглашают на празднование Дня воинской славы в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

По этому случаю там составили особую программу.

С 10:00 до 10:25 будет проходить пеший парад, участники которого пройдут от музея до церкви Михаила Архистратига.

С 10:30 до 11:00 в церкви проведут панихиду по солдатам и офицерам русской армии, погибшим во время Отечественной войны 1812 года.

С 11:00 до 11:30 в музейно-просветительском центре запланировано проведение экскурсии по выставке «День возвышенья и паденья час! Наполеон Бонапарт».

С 11:00 до 11:45 в людской избе будет идти интерактивное занятие «Отражение исторических реалий Бородинского сражения в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино».

С 13:00 до 14:00 на площадке перед дальним садом публика увидит историческую реконструкцию эпизода Бородинского боя. Ее представят участники клуба «Аванпост».

С 13:30 до 14:15 в административном здании на территории музея будет проходить театрализованное представление «Бородинский бал».

Кроме того, с 9:00 до 15:00 можно принять участие в мастер-классе по изготовлению кивера (военного головного убора).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте