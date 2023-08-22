Опубликована программа Купринского праздника в Наровчате

22.08.2023 | 19:52

В следующую субботу, 2 сентября, в Наровчате пройдет 39-й Купринский праздник, посвященный жизни и творчеству классика русской литературы, родившегося 7 сентября в Наровчатском районе.

По традиции на мероприятие из разных уголков страны съедутся литературоведы, писатели и читатели, стремящиеся узнать об авторе что-то новое.

Торжественное открытие праздника на площадке около памятника Александру Куприну намечено на 11:15. После состоится награждение лауреатов конкурса «Гранатовый браслет». Затем там же гостей ждет концертная программа.

В 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 можно посетить обзорную экскурсию по музею Куприна; в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30 - новую иммерсивную экскурсию по основной экспозиции «Услышать время» с полным погружением в историю жизни и творчества писателя.

«В Городском парке с 11:00 гостей праздника ждет интерактивная «Аллея Искусств» и иммерсивный ряд «Куприн и музыка». На «Музейном променаде» посетителям предложат традиционную интерактивную площадку «Купринский диктант», где все желающие смогут попробовать себя в роли школьников XIX века.

Рядом разместится площадка с мастер-классом «Из рода Кулунчаковых», на которой расскажут какое отношение к Куприну имел татарский национальный головной убор и помогут изготовить тюбетейку. На творческой площадке «Вдохновляясь Бетховеном» гости попробуют сыграть фрагмент одной из любимых мелодий писателя, послужившей лейтмотивом «Гранатового браслета». Музыкальную тематику продолжит интерактивная площадка «Танецшаг», где посетители окунутся в эпоху XIX века и почувствуют себя гостями такого грандиозного события, как бал», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

В сквере А. И. Куприна разместится «Ремесленная аллея», где выставят изделия народных умельцев и пройдут мастер-классы по их изготовлению. На улице Советской организуют зону питания и установят детские батуты. Внимание посетителей привлечет площадка с дегустацией «Купринское варенье».

«Кроме того, в Наровчате представят тематическую площадку «Поэты и писатели Спасской земли», художественный пленэр «Купринские мотивы», детский читальный зал, камерный литературный театр «Голос поэта», показательные выступления спортивного клуба «Русь» и интерактивную зону чтения «Забавные уроки веселого читателя». Музыкальной составляющей станет концерт ансамбля скрипачей Пензенского музыкального колледжа им. А. А. Архангельского «Живые миниатюры», - добавили в минкульте.