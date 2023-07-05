В Пензе определили сроки проведения фестиваля «Толстопятый»

05.07.2023 | 15:54

Осенью, с 8 по 10 сентября, в Пензенской области проведут второй фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый». Первый состоялся в августе 2022 года.

Фестиваль пройдет в Пензенском районе - на набережной Спутника.

В 2023-м его посвятят сохранению народных традиций и познанию культуры. Как сообщили в областном министерстве внутренней и информационной политики, в программу включат спектакли, народные песни, пляски, хороводы, мастер-классы и мастер-шоу.

В рамках фестиваля состоится ярмарка ремесел, куда приедут мастера со всей России. Впервые будет организована детская ярмарка.

«Ощутить сказочное чудо и проникнуться атмосферой сможет каждый - через интерактивные чтения, выступления сказочных героев и скоморохов, концерты и, конечно же, благодаря повсеместно происходящим «действам без расписания». Уверены, что на фестивале «Толстопятый» любой найдет себе занятие по душе», - отметили организаторы.