Ансамбль «Вензеля» выступил перед зрителями с новой программой

28.04.2023 | 20:40

На сцену областной филармонии вышел заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации - хореографический ансамбль «Вензеля», гордость Сурского края. От танцоров невозможно оторвать взгляд, им подвластна какая-то особенная магия, благодаря которой их исполнение номеров уже давно стало искусством.

Новая программа, которую артисты представили публике, называется «Добры молодцы и красны девицы».

«Все же знают фразу «нет предела совершенству», так что это, конечно, проверка своей работы, контрольная работа», - отметила художественный руководитель хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева.

В программу вошли 14 номеров. В некоторых были задействованные только молодцы, а в каких-то - лишь девицы в красном.