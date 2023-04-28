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Культура

Ансамбль «Вензеля» выступил перед зрителями с новой программой

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На сцену областной филармонии вышел заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации - хореографический ансамбль «Вензеля», гордость Сурского края. От танцоров невозможно оторвать взгляд, им подвластна какая-то особенная магия, благодаря которой их исполнение номеров уже давно стало искусством.

Новая программа, которую артисты представили публике, называется «Добры молодцы и красны девицы».

«Все же знают фразу «нет предела совершенству», так что это, конечно, проверка своей работы, контрольная работа», - отметила художественный руководитель хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева.

В программу вошли 14 номеров. В некоторых были задействованные только молодцы, а в каких-то - лишь девицы в красном.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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