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Культура

В Пензе завершился театральный фестиваль «Золотая провинция»

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Свет и тьма, заманчивые огоньки надежды и плотный удушающий туман опьянения... От наслаждения и творческого взрыва до ада всего лишь рюмка абсента. Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой завершил XI международный фестиваль «Золотая провинция» спектаклем «Абсент». Звучал французский шансон.

Незнание языка не препятствие для понимания жуткой истины: абсент, он же зеленая фея, может околдовать и лишить разума.

«Это особый жанр, который мы изобрели с режиссером Иваном Поповски. Это и не опера, и не мюзикл, это просто музыкальный спектакль, где сплошная музыка французских импрессионистов, французский шансон. Но из этого складывается история, которую каждый для себя поймет», - отметил музыкальный руководитель Театра музыки и поэзии Е. Камбуровой Олег Синкин.

Актрисам, сыгравшим горевших в аду безумия певиц, музыкантам публика рукоплескала. Спектакль поставил не точку, а восклицательный знак в фестивале «Золотая провинция». Он длился неделю и произвел фурор в регионе.

«Прекрасные театры, талантливые актеры. Здесь 253 участника, 17 театров - и спектаклей было дано 21 вместо заявленных 17», - сообщила организатор международного театрального фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Специального приза удостоен театр Елены Камбуровой, жюри хвалило постановки в целом, игру артистов. Отмечены режиссер пензенского кукольного театра Владимир Бирюков и актер «Театра Доктора Дапертутто» Алексей Водопьянов.

«Золотая провинция» снова доказала, что представляет собой золотой фонд культуры области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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