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Культура

Для пензенцев выступил ансамбль «Злато-Серебро»

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Самобытная, яркая, народная, с сильным вокалом - такой солистку ансамбля «Злато-Серебро» Наталью Мещерякову и любит пензенская публика.

«Мы каждый год, наверное, ходим на нее. Нравятся ее народные песни, исполнение, декорации, костюмы», - отметила горожанка.

«Эта душевность, оптимизм какой-то в ней светятся», - рассказала пензячка.

Концертную программу участникам ансамбля «Злато-Серебро» помогали составлять поклонники их таланта.

«Либо нам звонили, либо писали, то есть, слава богу, социальные сети у нас есть и поэтому мы очень близко со многими зрителями контактируем», - сообщила художественный руководитель ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

В итоге в полуторачасовой концерт вошли 24 номера. Среди них - «Пластиночка», к которой Наталья испытывает особые чувства.

«Какое-то такое живое. Я люблю все живые», - поделилась она.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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