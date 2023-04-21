Для пензенцев выступил ансамбль «Злато-Серебро»

21.04.2023 | 20:46

Самобытная, яркая, народная, с сильным вокалом - такой солистку ансамбля «Злато-Серебро» Наталью Мещерякову и любит пензенская публика.

«Мы каждый год, наверное, ходим на нее. Нравятся ее народные песни, исполнение, декорации, костюмы», - отметила горожанка.

«Эта душевность, оптимизм какой-то в ней светятся», - рассказала пензячка.

Концертную программу участникам ансамбля «Злато-Серебро» помогали составлять поклонники их таланта.

«Либо нам звонили, либо писали, то есть, слава богу, социальные сети у нас есть и поэтому мы очень близко со многими зрителями контактируем», - сообщила художественный руководитель ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

В итоге в полуторачасовой концерт вошли 24 номера. Среди них - «Пластиночка», к которой Наталья испытывает особые чувства.

«Какое-то такое живое. Я люблю все живые», - поделилась она.