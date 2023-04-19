В Пензе концерт рок-группы «Пикник» собрал полный зал

На «Пикник» в Пензе всегда идут массово. Эта рок-группа ежегодно дает в городе на Суре концерты и постоянно собирает полный зал. На этот раз коллектив представил программу из своего 24-го альбома «Веселый и злой», выпущенного в августе 2022-го.
Каждую композицию «Пикник» подкрепил ярким тематическим видеорядом - получалось подобие небольшого фильма. На концерте прозвучали новые песни и не обошлось без любимых хитов.
После того как «Пикник» добавил пензенцам ярких красок, он отправился с концертом по другим российским городам. Следующие - Тамбов, Липецк и Орел.
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