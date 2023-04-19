Пензенцам раскроют тайны микрокосмоса под ногами

19.04.2023 | 15:22

В субботу, 22 апреля, в Международный день Земли, в 23 городах России, в том числе в Пензе, выйдет в прокат документальный фильм московского режиссера Светланы Быченко «A lumine motus/Меня приводит в движение свет».

«Светлана Быченко - известный московский режиссер, лауреат многих премий. Мы вместе с ней снимали на территории Пензенской области несколько программ из серии «Мир птиц». А в последнее время она профессионально занялась съемкой микромира и выпустила первый за несколько десятилетий документальный фильм о взаимоотношениях цветов, насекомых, животных, снятый в режиме макросъемки», - рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» известный пензенский орнитолог Вячеслав Фролов.

За 69 минут, которые длятся снятые крупным планом кадры, пензенцы увидят настоящие чудеса: как распускается папоротник, как плавно и грациозно скользит улитка, какой царевной может предстать обычная зеленая лягушка. Автор открывает зрителям глаза на мир, который находится у них под ногами и который они не замечают.

Фильм «Меня приводит в движение свет» будет демонстрироваться в кинотеатре «Высшая лига».

Он рассчитан на аудиторию любителей природы от малого до старшего возраста. Возрастная категория 6+.