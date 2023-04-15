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Культура

В Пензе органистка из Тольятти представила «Страсти Христовы»

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О последних днях жизни Иисуса рассказала музыка. Органистка из Тольятти Виктория Гамазова в Пензе представила программу «Страсти Христовы». Она подготовлена специально для исполнения во время Великого поста.

«Все композиторы, которые сочиняли музыку для органа, они писали для Бога. И органист, хочет он или не хочет, проникается этой верой», - отметила Виктория.

С Гамазовой пензенская публика знакома. Органистка не первый раз выступала в филармонии. Перед тем как сесть за божественный инструмент, она рассказывала слушателям о композициях, которые исполнит, об Иоганне Себастьяне Бахе.

«Сочиняя, в начале рукописи он ставил надпись: «Иисус, помоги». Закончив рукопись, подписывал: Soli Deo gloria, что означает «Единому Богу слава», - сообщила органистка.

Выступление Виктории Гамазовой в городе на Суре состоялось в рамках VIII фестиваля органной музыки Penza Fest.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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