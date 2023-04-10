«Хрустальный апрель» в Пензе завершился гала-концертом

10.04.2023 | 20:54

Квинтет из Индии - лауреат I степени международного конкурса «Хрустальный апрель». Певцы, студенты пензенского вуза, долго подбирали репертуар. Решили, что хит из фильма «Миллионер из трущоб» точно произведет впечатление, и не ошиблись.

«Очень популярная песня, знают все - и в Индии, и в России. Действительно, когда русские слышат «Джай Хо», они ее сразу узнают», - отметил участник конкурса Шлок Киперсгатер (Индия).

В течение двух дней жюри выбирало лучших среди нескольких десятков исполнителей в номинациях академического, джазового пения, эстрадного вокала.

Оксана Богачева, лауреат международных конкурсов, высоко оценивает форум, организованный центром хореографического искусства. Богачева второй год подряд член жюри.

«Нам сегодня запомнились исполнители из других стран. В этом году какой-то супермегаколорит», - подчеркнула она.

Лункебила Анда Гаэль Глоир из Конго, он курсант артиллерийского института. Вокалом не занимался, голос ему дан от природы. Подучит язык - запоет на русском.

«Уже три месяца здесь. Понимаю чуть-чуть, но для моих преподавателей это уже хорошо», - признался молодой человек.

Лункебила завоевал также приз зрительских симпатий.

Гала-концерт завершил «Хрустальный апрель 2023». Вокалисты могут приступать к подготовке к следующему конкурсу в 2024-м.