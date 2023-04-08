В Пензе начался международный конкурс вокального творчества

08.04.2023 | 18:30

От самых юных исполнителей до умудренных жизненным опытом - больше 70 заявок поступило на международный конкурс вокального творчества «Хрустальный апрель». Организаторы - коллектив городского центра хореографического искусства и Международный союз музыкальных деятелей.

«Конкурс - прежде всего не состязание, а, скорее, образовательный проект. В отличие от многих других конкурсов, которые сейчас растут как грибы, наша главная задача - научить, подсказать», - уточнил исполнительный директор конкурса Валерий Ануфриев.

Академическое, фольклорное, джазовое пение и эстрадный вокал - номинаций, чтобы показать свои таланты и возможности, много.

«Мы сохраняем народную традицию, передаем, занимаемся, можно сказать, пропагандой традиций», - отметил воспитанник ДМШ «Лира» Артем Еремин.

«Я смотрела программу: в своей категории, в своей номинации мы одни. Как нас будут судить, мы не знаем», - рассказала студентка Пензенского музыкального колледжа им. А. А. Архангельского Наталия Зверева.

Артистки народной женской вокальной группы «Ивушки» - представители библиотечно-досугового центра села Ермоловка Пензенского района. Не так уж часто им удается выезжать на конкурсы, но этот не могли пропустить.