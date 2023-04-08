Пензенцев обучат традиционным танцам для вечеринок

08.04.2023 | 19:00

На сцену большого зала пензенской филармонии вместе с артистами вышли зрители. В Пензу спустя долгое время вернулись «Вечерки» ансамбля этнической музыки «Миряне».

«Это гулянья, когда народ собирался в свободное от работы время. Раньше они были приурочены к какому-то празднику, а вечерки были просто в свободное время, когда молодежь и взрослое население собирались и отдыхали», - рассказала художественный руководитель ансамбля Елена Пыкова.

Играли, пели, плясали, кто-то пару себе присматривал, а кто-то просто приходил пообщаться.

Такие вечеринки на старый лад с современными горожанами «Миряне», можно сказать, воссоздали около четверти века назад и теперь хотят сделать их традиционными, чтобы граждане о корнях не забывали.

«В народе было очень много танцев, и знали их все. С 12 лет девушка или парень имели право приходить на вечерки (детей туда не пускали) и уже знали и падеспань, и «Коробочку», и краковяк. К сожалению, наша молодежь, да и взрослые, этих танцев не знают», - отметила Елена Пыкова.

Это легко исправить. Пензенцы смогут встречаться с «Мирянами» каждый месяц.