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Культура

В Литературном музее рядом с экспонатами разместили QR-коды

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Бесценные экспонаты XVII-XIX веков стоят рядом с современным изобретением. В Литературном музее на одной полке с книгами, картинами, вещами, принадлежавшими великим историческим личностям, теперь размещен QR-код. Все это - часть большого проекта. Учреждение культуры сотрудничает с цифровой платформой «Артефакт».

«Экскурсовод, конечно, рассказывает на экскурсии, стараясь включить в свой рассказ каждый экспонат, но вы прекрасно понимаете, что это невозможно, это не многочасовая экскурсия. А благодаря QR-кодам человек может увидеть более детальную информацию об истории экспоната. Кроме того, мы смогли загрузить не только текстовую информацию и качественные фото, а видео и голосовые дорожки», - сообщила генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Посетителям достаточно навести камеру смартфона на квадрат - и вот уже вся информация перед их глазами. Систему первыми опробовали на себе школьники из села Кижеватово. Чтобы заинтересовать детей, сотрудники музея устроили не просто экскурсию, а квест.

«Нужно найти этот QR-код из цифровой платформы, сканировать его, прослушать или прочитать всю информацию о том или ином экспонате и потом, когда все артефакты собраны, остановить», - отметила специалист по просветительской работе Лариса Панова.

Так быстро и смело между бесценными экспонатами, наверное, еще никто не передвигался. Но в этом и заключается весь смысл мероприятия - показать музей с новой стороны.

«Мы считаем, что пространство музея не должно быть такой картинкой, к которой боишься даже приблизиться. Это должно быть пространство, в котором чувствуешь себя удобно, в котором хочется находиться», - подчеркнула Наталья Полева.

«Мне нравятся экскурсии, особенно квесты. Мы смотрим всякие древние рисунки. Гораздо интереснее искать что-то, бегать, чем просто слушать», - рассказала школьница Милана Толокнова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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