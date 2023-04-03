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Культура

Пензенские артисты завоевали награды конкурса «Крылья над Волгой»

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Каждому по медали, кубку или диплому, а то и все сразу. Ценный груз привезли воспитанники эстрадной студии «Премиум» из Нижнего Новгорода. Там проходил международный конкурс «Крылья над Волгой». Пензенцы выступали в номинации «Эстрадный вокал».

Воспитанники творческого коллектива боролись за победу в трех возрастных группах. Ребятам от 8 до 16 лет.

«Самая младшая группа, которая ездила на конкурс первый раз, получила лауреата первой степени, средняя группа - лауреата второй степени, и солисты тоже получили самые высшие награды. Старшая группа за песню «Встанем» привезла Гран-при», - рассказала руководитель эстрадной студии «Премиум» Наталья Голыбдина.

«Если думать только о словах и нотах, ничего не получится, потому что переживаешь только о них. Надо поверить в себя и почувствовать сцену, понять, что это твой дом и тебе тут комфортно», - посоветовала солистка эстрадной студии «Премиум» Линара Вагаева.

В эстрадной студии «Премиум» занимаются ученики 44-й гимназии Пензы. Репетируют они в том же образовательном заведении.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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