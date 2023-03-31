В Пензе показали искрометную комедию «Стерпится - слюбится»

31.03.2023 | 20:40

В Пензенском драматическом театре показали искрометную комедию о непростых отношениях мужчины и женщины «Стерпится - слюбится».

По сюжету успешный прокурор из Нью-Йорка - девушка, которая строит свою карьеру и даже не задумывается о замужестве. Но сестре главной героини спектакля очень не терпится найти для нее суженого. Забота близкой родственницы порой переходит все границы.

Главные роли исполнили известные актеры Анатолий Журавлев, Андрей Кайков, Ирина Лачина и Елена Бирюкова.