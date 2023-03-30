В Пензу приедет праправнук «конфетного короля России»

30.03.2023 | 21:27

Династия Абрикосовых возвращается на свою Родину - правда, лишь на несколько дней. В Пензе ожидают приезда праправнука знаменитого «конфетного короля», который родился, долгое время проживал на территории Сурского края и именно здесь начал карьеру кондитера, пребывая в тот момент в статусе крепостного.

«Он добивался у барыни возможности вывезти свою семью на оброк в Москву, заработать там деньги и выкупиться, и наконец в 1804 году это ему удалось. Он уехал в Москву, создал там первое небольшое кондитерское производство, которое стало расти, и уже в 1814 году он и его дети получили очень звучную и подходящую для того рода занятий фамилию - они стали Арбикосовыми», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Дмитрий Абрикосов, краевед, публицист, автор серии монографий по истории русского купечества, приедет в Пензу на два дня. Он покажет несколько моноспектаклей в картинной галерее, а также откроет выставку семейных раритетов. Также пензенцев ждет лекция-шоу.