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Культура

В Пензу приедет праправнук «конфетного короля России»

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Династия Абрикосовых возвращается на свою Родину - правда, лишь на несколько дней. В Пензе ожидают приезда праправнука знаменитого «конфетного короля», который родился, долгое время проживал на территории Сурского края и именно здесь начал карьеру кондитера, пребывая в тот момент в статусе крепостного.

«Он добивался у барыни возможности вывезти свою семью на оброк в Москву, заработать там деньги и выкупиться, и наконец в 1804 году это ему удалось. Он уехал в Москву, создал там первое небольшое кондитерское производство, которое стало расти, и уже в 1814 году он и его дети получили очень звучную и подходящую для того рода занятий фамилию - они стали Арбикосовыми», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Дмитрий Абрикосов, краевед, публицист, автор серии монографий по истории русского купечества, приедет в Пензу на два дня. Он покажет несколько моноспектаклей в картинной галерее, а также откроет выставку семейных раритетов. Также пензенцев ждет лекция-шоу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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