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Культура

В Пензе устроили прослушивание будущих артистов

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В Пензу приехал Вячеслав Петрушин, старший преподаватель театрального института имени Б. В. Щукина. В Лермонтовке началось прослушивание будущих артистов.

Владимир Сараев родился в Нижнем Ломове и с детства занимается актерским мастерством. В будущем хочет сниматься в кино.

«Я уже хожу туда лет 12, и мне всегда нравилось. Я всегда выступал, был ведущим, ездил на конкурсы. В последнее время немного забросил, но решил возобновить свою актерскую деятельность», - рассказал Владимир Сараев.

Таких же амбициозных пришло еще 14 человек - учащиеся выпускных классов школ и студенты колледжей. В задание им поставили выступить с басней, стихотворением, отрывком прозы. По желанию участники исполняли песню или танец. Но есть один нюанс.

«Нужно владеть каким-то обаянием. Лучше, конечно, знать не одну басню, одно стихотворение, одну прозу, а три басни, пять стихотворений, две-три прозы», - отметил старший преподаватель Театрального института им. Б. В. Щукина Вячеслав Петрушин.

Поэтому некоторых участников настоятельно просили исполнить произведения, отличные от подготовленных: настоящий актер должен быть литературно подкованным.

Владимиру Сараеву повезло. Вячеслав Петрушин пригласил его на прослушивание лично, отметив талант парня на региональном конкурсе чтецов, который прошел днем ранее.

Все театральные мероприятия проводятся в рамках проекта «Живая классика». Пенза участвует в нем уже в третий раз.

Успех на прослушивании не гарантирует приема в престижный вуз, однако упрощает абитуриентам прохождение остальных вступительных экзаменов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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