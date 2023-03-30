Любители органной музыки в Пензе услышали «Весеннюю капель»

Весне посвятили один из вечеров Penza Fest. Восьмой фестиваль органной музыки продолжается. В этот раз королем инструментов управляла артистка «Пензаконцерта» Софья Семьянова. В программе - произведения И. С. Баха, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля.
«Примерно половина программы - это сольные органные произведения, вторая половина - произведения с вокалом», - сообщила органистка.
Сделать вечер еще лучше Софье помогали солисты Губернаторской симфонической капеллы. Они подбирали произведения, соответствующие весеннему настроению.
«Хочется петь больше возвышенных арий. Сегодня я исполняю две арии Генделя - это ария Клеопатры и ария Альмиры», - рассказала солистка Губернаторской симфонической капеллы Ольга Андреева.
Концерт «Весенняя капель» не финальный в рамках Penza Fest. Поклонники органной музыки смогут побывать на выступлениях еще нескольких артистов из Москвы, Северной столицы и Тольятти.
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