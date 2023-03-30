Любители органной музыки в Пензе услышали «Весеннюю капель»

30.03.2023 | 19:33

Весне посвятили один из вечеров Penza Fest. Восьмой фестиваль органной музыки продолжается. В этот раз королем инструментов управляла артистка «Пензаконцерта» Софья Семьянова. В программе - произведения И. С. Баха, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля.

«Примерно половина программы - это сольные органные произведения, вторая половина - произведения с вокалом», - сообщила органистка.

Сделать вечер еще лучше Софье помогали солисты Губернаторской симфонической капеллы. Они подбирали произведения, соответствующие весеннему настроению.

«Хочется петь больше возвышенных арий. Сегодня я исполняю две арии Генделя - это ария Клеопатры и ария Альмиры», - рассказала солистка Губернаторской симфонической капеллы Ольга Андреева.

Концерт «Весенняя капель» не финальный в рамках Penza Fest. Поклонники органной музыки смогут побывать на выступлениях еще нескольких артистов из Москвы, Северной столицы и Тольятти.